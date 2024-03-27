Подросткам в ДНР предлагали через Telegram взорвать школу по схеме "Крокуса"

Pexels/Viralyft Подросткам в Донецкой Народной Республике неизвестные через Telegram, как в случае с терактом в "Крокус Сити Холл", предлагали за 1,5 миллиона рублей устроить атаку на новоазовскую школу, сообщили РИА Новости школьник, активисты "Народной дружины" и педагоги.