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Службе участковых уполномоченных полиции исполнилось 98 лет

Службе участковых уполномоченных полиции исполнилось 98 лет

Датой образования подразделений участковых уполномоченных считается 17 ноября 1923 года, когда Народный комиссариат внутренних дел РСФСР утвердил Инструкцию участковому надзирателю.

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