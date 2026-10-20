Митрополит Орловский и Болховский Тихон передал епархиальный внедорожник Toyota на СВО. Джип служил владыке на Сахалине, где ему приходилось ездить по горным маршрутам.
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