Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • Андрей
    не там и не с теми сражался.В Израиле простил...
  • Иван Щукин
    Одним словом - ЕВРЕЙ!Россиянин рассказ...
  • Андрей
    и нах нам эти "граждане"? Израиль на стороне хохлов и "граждане" такие же.Как ХАМАС готовил...

"Русские живут намного лучше чем мы!!!": В Финляндии разразился грандиозный скандал - ведущие СМИ опубликовали правду о России

"Русские живут намного лучше чем мы!!!": В Финляндии разразился грандиозный скандал - ведущие СМИ опубликовали правду о России

Интересная жизнь с Vera Star На фоне стремительной деградации финской экономики и тотального обнищания местного населения, в популярных СМИ Финляндии, как грибы после дождя стали появляться публикации на тему того, что оказывается что в России все не так плохо, как об этом пытается рассказывать своим гражданам финская власть.

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