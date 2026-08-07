«Донфрост» внедрил новую линию производства холодильников в Донецке

На заводе «Донфрост» в Донецке внедрена новая линия для производства холодильников с дисплеями. Ведущий инженер Сергей Хлопков рассказал об увеличении объёмов выпуска более полутора миллионов изделий за 10 лет.
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