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Царьград

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«Донфрост» внедрил новую линию производства холодильников в Донецке

«Донфрост» внедрил новую линию производства холодильников в Донецке

На заводе «Донфрост» в Донецке внедрена новая линия для производства холодильников с дисплеями. Ведущий инженер Сергей Хлопков рассказал об увеличении объёмов выпуска более полутора миллионов изделий за 10 лет.

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