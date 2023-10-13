Мошенники придумали хитроумный способ отбирать квартиры у ростовчан. Как не попасться на крючок

Схема построена на психологическом давлении и рассчитана на эмоции.Злоумышленники вовсю освоили практику, когда они представляются потенциальным жертвам сотрудниками правоохранительных органов и иных силовых ведомств.
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