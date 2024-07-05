Как выращивать Платикодон из семян в домашних условиях

внимательно отнестись к подготовительным работам; учитывать, что цветы предпочитают расти на плодородных, рыхлых почвах; вовремя проводить полив, подкормку; зимой горшок с растением желательно держать в прохладном помещении.
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