РИА Новости/Евгений Биятов В минувшие выходные Киев мог дать важный сигнал о том, что действительно хочет прекращения огня, но вместо этого боевики ВСУ наносили артиллерийские удары и совершали налёты беспилотников, которые исчислялись сотнями.