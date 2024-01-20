Председателю СК России будет доложено о ходе расследования уголовного дела о должностных преступлениях, повлекших нарушение прав детей в Республике Бурятия

В средствах массовой информации сообщается, что ученики сельской школы в селе Усть-Джилинда Бурятии вынуждены учиться посменно в аварийном здании администрации в кабинете с 4 партами, так как уже год в их школе на 27 человек идет ремонт, который приостановлен.