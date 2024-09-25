В Росприроднадзоре рассказали подробности о сбежавшем медведе из вольера в Ленобласти

У ИП, который допустил эту ситуацию, уже содержатся два леопарда, волки, сибирские рыси.Еще на прошлой неделе в СМИ сообщили о сбежавшем из вольера гималайском медведе – инцидент произошел в деревне Малые Колпаны в Ленинградской области, пишет Росприроднадзор.