Объявлены спарринг-партнеры «Окжетпеса» на финальный этап УТС

«Окжетпес» объявил спарринг-партнеров на финальный этап подготовки на УТС. 13-го кокшетаусцы встретятся с «Саранском», 16-го с «Волгой», 19-го марта с «Тюменью».

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