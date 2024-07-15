KMZ испытает возвращаемый морской беспилотник для разведки и огневой поддержки

Это будет дрон многоразового использования Военно-промышленный холдинг KMZ (Кингисеппский машзавод) планирует завершить до конца июля испытания и представить заказчику тяжелый многофункциональный возвращаемый морской беспилотник на базе безэкипажного катера «Визир», рассказал РИА Новости управляющий директор холдинга Михаил Даниленко.
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