Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 584 подписчика

Русский "борт Судного дня" вылетел из Внуково вслед за самолетом с главой ЦРУ

Русский "борт Судного дня" вылетел из Внуково вслед за самолетом с главой ЦРУ

Самолет Ту-214ПУ специального отряда «Россия» вылетел из аэропорта Внуково вслед за американским военно-транспортным Boeing C-17 Globemaster III, на котором ранее в Москву прибыл директор ЦРУ Джон Рэтклифф.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Lora Некрасова
Что-то будет. Наверное, наши вместе с американцами полетели на встречу с инопланетянами. Желающим переселиться на Альфа Центавра создадут безвизовый режим. Скоро все мы там будем.😀
Ответить
4 н.