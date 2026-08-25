Русский "борт Судного дня" вылетел из Внуково вслед за самолетом с главой ЦРУ

Самолет Ту-214ПУ специального отряда «Россия» вылетел из аэропорта Внуково вслед за американским военно-транспортным Boeing C-17 Globemaster III, на котором ранее в Москву прибыл директор ЦРУ Джон Рэтклифф.
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