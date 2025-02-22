Украина захотела провести с Россией обмен пленными в формате «всех на всех»

Украина подготовила предложение по обмену военнопленными с Россией по формуле «всех на всех». Об этом 22 февраля сообщило агентство «Укринформ» со ссылкой на главу секретариата координационного штаба Украины по вопросам обращения с военнопленными Богдана Охрименко.
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