Украина захотела провести с Россией обмен пленными в формате «всех на всех»

Украина подготовила предложение по обмену военнопленными с Россией по формуле «всех на всех». Об этом 22 февраля сообщило агентство «Укринформ» со ссылкой на главу секретариата координационного штаба Украины по вопросам обращения с военнопленными Богдана Охрименко.