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Царьград

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Девушка сгорела во время пожара в квест-клуб в Махачкале

Девушка сгорела во время пожара в квест-клуб в Махачкале

Во время пожара в махачкалинском квест-клубе погибла 19-летняя студентка, еще два человека пострадали.

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