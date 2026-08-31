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Моди на встрече в Бишкеке призвал Путина переходить к окончанию боевых действий

Моди на встрече в Бишкеке призвал Путина переходить к окончанию боевых действий

Премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал президента России Владимира Путина «переходить от бесконечной войны [на Украине] к окончанию военных действий».

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