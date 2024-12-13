Разведчик «Белый»: ВСУ бросили тела погибших сослуживцев в районе Работино

Бойцы Вооружённых сил Украины оставили тела своих погибших сослуживцев на позициях около Работино в Запорожской области, заявил разведчик, старший расчёта БПЛА группировки войск «Днепр» с позывным «Белый».
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