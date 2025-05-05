Набор для окрошки подорожал

Индекс окрошки вырос на 14%. В аналитическом центре «Чек Индекс» каждый год подсчитывают среднюю цену окрошку, исходя из классического набора – квас, картошка, яйца, колбаса, сметана, огурцы, редис и зелень.
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