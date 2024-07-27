Я выходил из дома только ночью: история похудения подростка, который к 15 годам весил 180 кг

Во время пандемии, когда всех школьников распустили по домам, Николас чувствовал себя самым счастливым человеком: наконец-то прекратилась постоянная травля из-за его веса! фото: соцсети«Зависимость может развиться в любом возрасте», — подписал свое старое фото Николас Гаррат.
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