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Я выходил из дома только ночью: история похудения подростка, который к 15 годам весил 180 кг

Я выходил из дома только ночью: история похудения подростка, который к 15 годам весил 180 кг

Во время пандемии, когда всех школьников распустили по домам, Николас чувствовал себя самым счастливым человеком: наконец-то прекратилась постоянная травля из-за его веса! фото: соцсети«Зависимость может развиться в любом возрасте», — подписал свое старое фото Николас Гаррат.

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