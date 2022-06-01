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Вениамин Кондратьев посетил канатную дорогу в Горячем Ключе

Вениамин Кондратьев посетил канатную дорогу в Горячем Ключе

Напомним, что скандал с незаконным строительством канатной дороги на хребте Котх вспыхнул два года назад, когда межведомственная краевая проверка выявила грубейшие нарушения законодательства при реализации "масштабного инвестиционного проекта".

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