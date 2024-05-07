Интересная жизнь с Vera Star Отлученный от всех эфиров, и выбывший из всех информационных повесток, ныне опальный политолог Евгений Сатановский, решил поделиться своим мнением по поводу того, что на самом деле происходит в настоящее время в российских коридорах власти.
"Путин совершил переворот и назначил новую элиту": Сатановский рассказал о том, что сегодня происходит в России
Комментарии
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Кот Рыжый
Возможно, именно возможно! Могут кого то отодвинуть от гос. кормушки! Но сама иерархическая система воровства, ни куда не денется! Потому как нет кардинальных изменений! Конфискацию имущества у вора и его всей родни. Коррупция-это измена Родине! А значит--ни каких УДО по данной статье! ХОТЯ БЫ ВОТ ЭТО ПРИНЯТЬ, УЖЕ БЫЛО БЫ КОЛОССАЛЬНОЕ ДОСТИЖЕНИЕ! А так, думаю что всё закончится пафосной говорильней и очередной порцией красивых обещаний! Я буду очень рад, если ошибаюсь!.....
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2 час.
Анатолий Рябенко
Богатая часть российского общества не может считаться элитой общества. Это МАФИЯ, которая в 90-е годы нагло по хамски с подачи ЕБН и Горбачёва захватила в личную собственность народное достояние, созданное трудом российского народа. Сейчас однозначно стоит вопрос всё захваченное вернуть в государственную собственность. Причин много, из них главное получаемая прибыль от работы всех предприятий оседала в карманах этой богатой "элиты" и только часть в виде налогов (12-15%) отчислялась в бюджет страны. СВО на Украине осветила факт саботажа помощи "элиты" , что вызвало необходимость национализации "личной собственности".
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1 час.
Александр Николаевич
ГРАЖДАНЕ, встряхните мозги- природа ЧЕЛОВЕКА так создана!!! - Он борется за место под СОЛНЦЕМ (а не в заднице у Луны)! Не может человек ЖИТЬ иначе, как не ободрать дугого человека! На гнилом Западе это давно поняли и НАЗВАЛИ КОРРУПЦИЮ приличным словом - Л О Б И З М и т.п! (нужно менять УК РФ).
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1 час.
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