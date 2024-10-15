СК показал запись камеры видеонаблюдения с места подрыва машины в Москве

Следственный комитет показал видео с места подрыва внедорожника на Профсоюзной улице в Москве. Приоритетной версией является предпринимательская деятельность потерпевшего владельца машины, подчеркнули в ведомстве.
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