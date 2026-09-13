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Ямал попал в топ-10 регионов с низким уровнем безработицы

Ямал попал в топ-10 регионов с низким уровнем безработицы

ЯНАО занял седьмое место по уровню безработицы во втором квартале этого года с показателем 1,1% и отмечен, как регион-лидер, где значительно сократилось время поиска работы — до полутора месяцев, говорится в исследовании РИА «Новости».

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