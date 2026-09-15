Четыре школы и техникум в Бурятии перевели на дистант из-за медведей

Учащихся двух школ и агропромышленного техникума в городе Закаменске в Бурятии перевели на дистанционное обучение из-за появления медведя в черте населенного пункта.
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