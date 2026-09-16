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Регионы России

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Песков отказался комментировать расследование Минюста США по подозрению в связях с российскими спецслужбами

Песков отказался комментировать расследование Минюста США по подозрению в связях с российскими спецслужбами

В Кремле не считают необходимым комментировать до появления доказательств информацию в СМИ о расследовании Министерства юстиции США в отношении лиц, якобы сотрудничавших с российскими спецслужбами.

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