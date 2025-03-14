На маркетплейсах начали появляться сувениры с участниками СВО, которые в ходе операции «Поток» ворвались в тыл ВСУ в Курской области по газовой трубе.
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На маркетплейсах начали появляться сувениры с участниками СВО, которые в ходе операции «Поток» ворвались в тыл ВСУ в Курской области по газовой трубе.