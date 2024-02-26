Весенние смузи: вкусная польза в бокале

Весна, плавно переходящая в лето, — хороший повод зарядиться витаминами ягод, овощей и фруктов. Если вы любите сладкие молочные коктейли, то обязательно должны оценить и смузи — они принесут организму куда больше пользы.
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