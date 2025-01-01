Micron инвестирует 2,17 млрд долларов в расширение производства памяти в США

Компания Micron планирует инвестировать 2,17 миллиарда долларов в расширение своего полупроводникового предприятия в Манассасе (штат Вирджиния), создав 340 рабочих мест и увеличив мощности по производству полупроводников в США, заявил губернатор Гленн Янкин.
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