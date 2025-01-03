Сирия: Новые власти хотят сохранить российское присутствие в стране

Постпред России при ООН Василий Небензя сообщил, что новые сирийские власти демонстрируют заинтересованность в сохранении российского присутствия, стремясь к снятию санкций и проявляя заботу об интересах сирийцев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии