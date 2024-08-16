Арестованного за расправу российского сенатора проверят на растрату

«Ъ»: экс-партнер сенатора Савельева просит СК проверить его на растрату Бывший компаньон сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева, арестованного по уголовному делу о заказной расправе, Сирин Бадрутдинов попросил следователей проверить его на растрату денежных средств в их совместной компании «Спецстройсервис».
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