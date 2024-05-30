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Минэнерго России закрыло статистику по производству топлива

Минэнерго России закрыло статистику по производству топлива

Минэнерго РФ приняло решение закрыть статистику по производству топлива в стране, чтобы защитить информационную безопасность рынка нефтепродуктов на фоне текущей геополитической ситуации, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства.

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