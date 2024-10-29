Здание гимназии принцессы Ольденбургской в Петербурге признали памятником

Здание построили в 1899-1901 годах Здание гимназии принцессы Ольденбургской на Лафонской улице, 1 обрело статус регионального памятника, сообщили сегодня в пресс-службе комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга.