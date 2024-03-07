«Представил врачей жертвами». За что педиатра Бутрия арестовали после интервью Гордеевой*

Десять суток ареста получил педиатр и автор блога «Заметки детского врача» Сергей Бутрий. Поводом для дела стало прошлогоднее интервью журналистке Катерине Гордеевой* (объявлена иностранным агентом), в котором, как считают следователи, Бутрий высказывался против «врачей, разделяющих ценности российского общества».
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