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Бизнес начал активно обновлять вывески с весны 2026 года

Бизнес начал активно обновлять вывески с весны 2026 года

После вступления в силу новых требований к использованию русского языка в информации для потребителей российский бизнес заметно нарастил закупки вывесок, навигации и других элементов оформления торговых объектов.

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