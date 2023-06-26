Военное обозрение

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В КГБ Белоруссии назвали места расположения лагерей подготовки боевиков для вторжения в республику

В КГБ Белоруссии назвали места расположения лагерей подготовки боевиков для вторжения в республику

Запад продолжает готовить террористов для вооруженного мятежа на территории Белоруссии, лагеря подготовки боевиков располагаются в соседних с республикой странах, включая Украину.

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