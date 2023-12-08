Учёные рассказали какие климатические катастрофы ждут планету в скором времени

Учёные рассказали о пяти катастрофах, связанных с глобальным потеплением, которые произойдут до 2030 годаПо прогнозам учёных из проекта Global Tipping Points, планету в скором времени ждут целых пять климатических поворотных моментов, которые приведут к необратимым последствиям.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии