Фото с места подрыва на перегоне «Унеча — Жеча» в Брянской области. несколько взрывов произошли около 10:50 по московскому времени, когда по перегону ехал локомотив с двумя вагонами.
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Фото с места подрыва на перегоне «Унеча — Жеча» в Брянской области. несколько взрывов произошли около 10:50 по московскому времени, когда по перегону ехал локомотив с двумя вагонами.
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