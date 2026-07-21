На лицо ужасная, добрая внутри: Жизнь и смерть бородатой Хулии, женщины-обезьяны из Мексики

Она родилась в племени индейцев, была продана в цирк еще в детстве, прославилась на весь мир как самая уродливая женщина, много путешествовала, имела бешеный успех среди мужчин, умерла в возрасте 26 лет в холодной Москве и была погребена в родной Мексике спустя 153 года… .