Президент ОАЭ и премьер-министр Черногории подписали два соглашения

Президент ОАЭ шейх Мухаммед бин Заид Аль Нахайян принял у себя в резиденции премьер-министра Черногории Милойко Спаича, который находится с рабочим визитом в Объединенных Арабских Эмиратах, 28 марта пишет WAM.
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