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Суть Событий

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Александр Овечкин объявил, что завершит карьеру в НХЛ по окончании сезона

Александр Овечкин объявил, что завершит карьеру в НХЛ по окончании сезона

Российский хоккеист, нападающий "Вашингтон Кэпиталс" Александр Овечкин объявил, что завершит карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) по окончании сезона 2026/27.

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