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Царьград

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Новосибирцы обратились с открытым письмом к Бастрыкину и Краснову из-за мусорных полигонов

Новосибирцы обратились с открытым письмом к Бастрыкину и Краснову из-за мусорных полигонов

Поводом для обращения послужила длительная эксплуатация полигонов с многочисленными нарушениями природоохранного законодательства.

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Комментарии
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Maxim
По халату - восьмерку можно паять, и в - ГУЛАГ..
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