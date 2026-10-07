Гибридный Азимут получит батарею российского производства

Полноприводный гибридный Azimut PHEV 4WD будет оснащен тяговой батареей отечественной разработки и производства – поставщиком выступит компания «Системы автономной энергии» (САЭ), входящая в группу «Итэлма».
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