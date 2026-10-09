Сергей Ташуев: «Футбол «Зенита» выглядит предсказуемым: ставка на фланги и подачи, не хватает нестандартных решений. Семаку важно найти новые идеи»

Бывший главный тренер клубов РПЛ Сергей Ташуев оценил игру « Зенита » на старте сезона. – Как вам игра «Зенита» в этом сезоне? Три поражения подряд – можно ли говорить о спаде? – Мне кажется, тренерский штаб, возможно, привык к постоянному лидерству, и сейчас команде не хватает новых идей.