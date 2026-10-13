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ФедералПресс

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Бывший заместитель главы Челябинска получил пост вице-губернатора Курской области

Бывший заместитель главы Челябинска получил пост вице-губернатора Курской области

ЧЕЛЯБИНСК, 13 октября, ФедералПресс. Экс-замглавы Челябинска по вопросам ЖКХ Евгений Крехтунов назначен на должность врио вице-губернатора Курской области.

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