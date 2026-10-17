Ельцин дал гарантии, что русские сопротивляться не будут. Дальше Россию начали разрушать. И ключевое условие для превращения русских в "стадо скотов" - это очернение национальной истории и культуры, обесценивание понятия "патриотизм" и замена его на "общечеловеческие ценности".