Ельцин дал гарантии, что русские сопротивляться не будут. Дальше Россию начали разрушать. И ключевое условие для превращения русских в "стадо скотов" - это очернение национальной истории и культуры, обесценивание понятия "патриотизм" и замена его на "общечеловеческие ценности".
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