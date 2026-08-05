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Пятый канал

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«Не стоит путать»: Гуров сравнил ситуацию Савичевой с историями Глюкозы и МакSим

«Не стоит путать»: Гуров сравнил ситуацию Савичевой с историями Глюкозы и МакSим

Музыкант Илья Гуров высказался о критике в адрес Юлии Савичевой из-за смены музыкального образа. По мнению артиста, ситуацию певицы не стоит сравнивать с историями других исполнительниц, поскольку причины общественного внимания к ним разные.

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