«Не стоит путать»: Гуров сравнил ситуацию Савичевой с историями Глюкозы и МакSим

Музыкант Илья Гуров высказался о критике в адрес Юлии Савичевой из-за смены музыкального образа. По мнению артиста, ситуацию певицы не стоит сравнивать с историями других исполнительниц, поскольку причины общественного внимания к ним разные.
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