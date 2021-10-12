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Аналитик Русецкий рекомендовал россиянам не покупать доллары и евро

Аналитик Русецкий рекомендовал россиянам не покупать доллары и евро

Финансовый аналитик Андрей Русецкий в разговоре с изданием «Прайм» заявил, что в данный момент не стоит вкладывать деньги в доллары или евро.

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