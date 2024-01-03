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Перерыв на 10 лет: Индия планирует сделать перерыв добычи угля после 2030 года

Перерыв на 10 лет: Индия планирует сделать перерыв добычи угля после 2030 года

Перерыв на 10 лет: Индия планирует сделать перерыв добычи угля после 2030 года Татьяна АрестоваПравительство Индии стремится обеспечить энергетическую стабильность страны, разрабатывая план по созданию внутренних запасов угля и приостановке добычи к 2030-32 гг.

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