Перерыв на 10 лет: Индия планирует сделать перерыв добычи угля после 2030 года Татьяна АрестоваПравительство Индии стремится обеспечить энергетическую стабильность страны, разрабатывая план по созданию внутренних запасов угля и приостановке добычи к 2030-32 гг.
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