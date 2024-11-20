Пекинская капуста по-корейски: раскрыт секрет кимчи

Биологи из World Institute of Kimchi доказали, что кимчи (традиционное корейское блюдо, приготовленное из квашеной пекинской капусты или других овощей с добавлением соли, специй и приправ) — может стать помощником в борьбе с ожирением.
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