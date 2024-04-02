Ивановские полицейские задержали подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Октябрьскому району города Иваново совместно с оперативниками областного УМВД задержан 46-летний подозреваемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, который скрывался в Москве.
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